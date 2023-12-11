У сукні з величезними рюшами: Ріта Ора позувала на червоній доріжці у популярному вбранні

Британська співачка Ріта Ора відвідала захід Capital's Jingle Bell Ball 2023, який відбувся у Лондоні. На червоній доріжці зірка з'явилася в розкішній і незвичайній сукні від лондонського модельєра Роберта Вуна, який народився в Гонконгу.

Сукня була приталена і зроблена з блискучої тканини, яка через блиск створювала "голий" ефект на тілі. Але головною прикрасою цього вбрання стали величезні плісовані рюші чорного кольору, що були на боках, подолі та спині сукні.

Образ Ріта доповнила яскравим макіяжем срібними тінями та трохи недбалою косою, заплетеною на один бік.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Модель сукні, в якій Ріта позувала фотографам, є досить популярною, оскільки раніше в ній неодноразово з'являлися інші зірки: Пріянка Чопра та Джоді Тернер-Сміт.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

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