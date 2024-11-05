У сукні з величезною квіткою: Люсі Лью сяяла на червоній доріжці в Берліні

Акторка вирішила викликати фурор у Німеччині та обрала дуже незвичайну сукню.
55-річна акторка Люсі Лью — зірка фільму "Ангели Чарлі" — відвідала захід у Берліні. Вона сяяла на червоній доріжці у кінотеатрі UCI Luxe на світовій прем'єрі фільму "Кодове ім'я "Червоний", у якому зіграла з Двейном Джонсоном, Крісом Евансом та Кірнан Шипкою.
Для заходу вона обрала довгу чорну сукню креативного дизайну. Її вбрання було від відомого бренду Zuhair Murad.
Оксамитова сукня мала довгий шлейф, а також американську пройму. Спереду вона була розшита бежевими лелітками з бісером, через що здавалося, що сукня прозора. Також її прикрашала величезна квітка зі стрічок тканини, декорована стразами. Волосся акторки було зібране в низький пучок і прикрашене квітами.
Ця її зачіска була дуже схожою на ту, яку обрала нещодавно для виходу в світ Зої Салдана. Акторка для появи на кінофестивалі прикрасила волосся синіми гортензіями, і це мало дуже незвичайний та романтичний вигляд.
В український прокат фільм "Кодове ім'я "Червоний" вийде 7 листопада.
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