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У сукні з величезною квіткою: Люсі Лью сяяла на червоній доріжці в Берліні

У сукні з величезною квіткою: Люсі Лью сяяла на червоній доріжці в Берліні

Люсі Лью / Фото: Getty Images

Акторка вирішила викликати фурор у Німеччині та обрала дуже незвичайну сукню.

55-річна акторка Люсі Лью — зірка фільму "Ангели Чарлі" — відвідала захід у Берліні. Вона сяяла на червоній доріжці у кінотеатрі UCI Luxe на світовій прем'єрі фільму "Кодове ім'я "Червоний", у якому зіграла з Двейном Джонсоном, Крісом Евансом та Кірнан Шипкою.

Для заходу вона обрала довгу чорну сукню креативного дизайну. Її вбрання було від відомого бренду Zuhair Murad.

Оксамитова сукня мала довгий шлейф, а також американську пройму. Спереду вона була розшита бежевими лелітками з бісером, через що здавалося, що сукня прозора. Також її прикрашала величезна квітка зі стрічок тканини, декорована стразами. Волосся акторки було зібране в низький пучок і прикрашене квітами.

Люсі Лью / © Getty Images
Люсі Лью / Фото: Getty Images

Ця її зачіска була дуже схожою на ту, яку обрала нещодавно для виходу в світ Зої Салдана. Акторка для появи на кінофестивалі прикрасила волосся синіми гортензіями, і це мало дуже незвичайний та романтичний вигляд.

Зої Салдану / © Associated Press
Зої Салдану / Фото: Associated Press
Зої Салдану / © Associated Press
Зої Салдану / Фото: Associated Press

В український прокат фільм "Кодове ім'я "Червоний" вийде 7 листопада.

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