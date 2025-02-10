У сукні з величезною квіткою на грудях: Сара Мішель Геллар вручила нагороду головній зірці серіалі "Сьоґун"

Вона обрала елегантну сукню-бюстьє, яка підкреслювала її струнку фігуру.
Акторка Сара Мішель Геллар, відома насамперед за своєю роллю в серіалі "Баффі — переможниці вампірів", відвідала церемонію Critics Choice Awards, яка відбулася в Каліфорнії.
На цьому заході вона з'явилася в елегантній та лаконічній сукні від бренду Oscar de la Renta. Ця марка характерна тим, що найчастіше їхні вироби прикрашені квітковими мотивами і вбрання Сари Мішель не стало винятком, адже на ліфі її сукні була велика квітка з тканини. Своє вбрання вона доповнила прямокутним чорним клатчем з декором, елегантними прикрасами та зачіскою-хвостом. Макіяж акторки був ніжний і без яскравих акцентів.
Під час церемонії акторка вийшла на сцену, щоб оголосити переможця у номінації "Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі".
Потім вона вручила нагороду Critics Choice Awards 64-річному Хіроюкі Санада, який здобув перемогу. Актор зіграв у гучному серіалі "Сьоґун", який став найкращим шоу 2024 року.
Нагадаємо, що сама Сара Мішель незабаром повернеться до ролі переможниці вампірів. Однак цього разу новий серіал розповідатиме про іншу переможницю, а вона зіграє в ньому вже не головну роль, а епізодичну. З такої нагоди ми пропонували згадати, що носила акторка в епоху, коли мода на вампірські саги тільки зароджувалася – у 90-х та двохтисячних роках – і зібрали її стильні образи.
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