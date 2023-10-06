У сукні з величезною квіткою: Нікі Гілтон відвідала світську церемонію у незвичайному вбранні

Світська левиця вибрала для заходу сукню з одним із наймодніших декорів цього року – 3D квітами.

У Нью-Йорку в театрі Девіда Х. Коха відбувся щорічний галавечір New York City Ballet 2023, який цього року святкує 75 років. Серед гостей заходу була зірка "Сексу і міста" Сара Джесіка Паркер із чоловіком Метью Бродеріком, акторка Діана Крюгер, а також молодша сестра скандальної Періс Гілтон — Нікі Гілтон.

Мільйонерка і світська левиця з'явилася перед камерами в елегантній довгій сукні від бренду Oscar de la Renta.

Вбрання було дуже романтичним, виконане з легкого шифону, мало складки на декольте та спідниці. Талію Нікі підкреслював тонкий пояс. Однак головною прикрасою сукні була величезна квітка на грудях. Доповнила вона своє вбрання сережки з діамантами, високою зачіскою та блискучим макіяжем.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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