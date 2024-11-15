У сукні з величезною квіткою: розглядаємо образ "Міс Україна-Всесвіт" на галавечорі

"Міс Україна-Всесвіт" – 21-річна Аліна Пономаренко – цього року представляє нашу країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024". Захід відбувається цього разу в Мексиці і до того, як відбулося його урочисте відкриття, організатори шоу провели безліч заходів, у яких брали участь конкурсантки. Так дівчата могли показати себе, познайомитись та презентувати свою країну.

Одним із таких заходів був галаконцерт, присвячений Деню мертвих — святу, яке проводиться, щоб вшанувати пам'ять померлих.

Аліна продефілювала на заході у чорній вечірній сукні з мереживними вставками, одним рукавом, вишивкою бісером та лелітками. Її образ доповнювала тіара зі стразами та квітами, а також артмакіяж, що відповідав святу.

Аліна Пономаренко / Фото: Getty Images

На півфіналі конкурсу, який стартував 14 листопада, модель Аліна Пономаренко продемонструвала вечірню сукню з декольте, купальник та національний костюм.

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