У сукні з величезною квіткою: розглядаємо образ "Міс Україна-Всесвіт" на галавечорі

В Україні було гламурне вбрання фасону "русалка".
"Міс Україна-Всесвіт" – 21-річна Аліна Пономаренко – цього року представляє нашу країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024". Захід відбувається цього разу в Мексиці і до того, як відбулося його урочисте відкриття, організатори шоу провели безліч заходів, у яких брали участь конкурсантки. Так дівчата могли показати себе, познайомитись та презентувати свою країну.
Одним із таких заходів був галаконцерт, присвячений Деню мертвих — святу, яке проводиться, щоб вшанувати пам'ять померлих.
Аліна продефілювала на заході у чорній вечірній сукні з мереживними вставками, одним рукавом, вишивкою бісером та лелітками. Її образ доповнювала тіара зі стразами та квітами, а також артмакіяж, що відповідав святу.
На півфіналі конкурсу, який стартував 14 листопада, модель Аліна Пономаренко продемонструвала вечірню сукню з декольте, купальник та національний костюм.
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