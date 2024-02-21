У сукні з величезною накидкою: неймовірно красива Шерон Стоун на червоній доріжці Берлінале

Її образ був від знаменитого Модного дому Dolce & Gabbana.

65-річна акторка Шерон Стоун відвідала 74-й Берлінський кінофестиваль, де режисерові Мартіну Скорсезе вручили почесного Золотого ведмедя за його життєві здобутки.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

На червону доріжку жінка вийшла в приголомшливому чорно-білому образі, який включав білу сукню з широкими бретельками і шлейфом.

Доповнила вбрання Стоун оригінальною чорною накидкою, яка буквально волочилася підлогою. У неї було багато складок та рюші на подолі.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Також на акторці були напівпрозорі високі рукавички і діамантове кольє на шиї.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Волосся у Стоун коротке, тому стилісти уклали їй його у трохи недбалу зачіску, а на обличчі зробили гарний макіяж.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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