У сукні з великими орхідеями: Міллі Боббі Браун відвідала прем'єру фільму у Парижі

Вбрання мало дуже ефектний і незвичайний вигляд через декор.
21-річна зірка популярного серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун відвідала спеціальний показ нового фільму "Електричний штат", у якому зіграла головну роль із Крісом Праттом. Захід відбувся у Лондоні, в межах промотуру, у який вона вирушила.
Цього разу дівчина продемонструвала вбрання від бренду Tamara Ralph з колекції осінь-зима 2024 року. Це була довга сукня-бюстьє з оксамиту з глибоким декольте. Її також прикрашав розріз на спідниці та гламурні металеві квіти зі стразами, які були виконані у вигляді орхідей. Образ Міллі доповнила діамантовими сережками, лаконічною зачіскою та гламурним макіяжем із блискучими тінями на очах.
Сукня дівчини дуже нагадала вбрання, яке акторка Блейк Лайвлі одягла на прем'єру фільму "Покинь, якщо кохаєш". Її вбрання було значно яскравіше, але теж прикрашене орхідеями.
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