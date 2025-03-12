У сукні з великими орхідеями: Міллі Боббі Браун відвідала прем'єру фільму у Парижі

Вбрання мало дуже ефектний і незвичайний вигляд через декор.

21-річна зірка популярного серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун відвідала спеціальний показ нового фільму "Електричний штат", у якому зіграла головну роль із Крісом Праттом. Захід відбувся у Лондоні, в межах промотуру, у який вона вирушила.

Цього разу дівчина продемонструвала вбрання від бренду Tamara Ralph з колекції осінь-зима 2024 року. Це була довга сукня-бюстьє з оксамиту з глибоким декольте. Її також прикрашав розріз на спідниці та гламурні металеві квіти зі стразами, які були виконані у вигляді орхідей. Образ Міллі доповнила діамантовими сережками, лаконічною зачіскою та гламурним макіяжем із блискучими тінями на очах.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

Сукня дівчини дуже нагадала вбрання, яке акторка Блейк Лайвлі одягла на прем'єру фільму "Покинь, якщо кохаєш". Її вбрання було значно яскравіше, але теж прикрашене орхідеями.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

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