У сукні з величезним бантом за 40 тисяч доларів: дружина Цукерберга відвідала світську церемонію

Прісцилла Чан і Марк Цукерберг / © Associated Press

Прісцилла Чан вийшла у світ зі своїм знаменитим чоловіком — засновником Facebook Марком Цукербергом. Пара разом з’явилася на церемонії вручення премії WSJ. Magazine Innovator Awards, яка відбулася в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. На заході Прісциллі вручили нагороду за її благодійну діяльність у сфері охорони здоров’я.

Вона одягла на церемонію чорно-білу атласну сукню-бюстьє з величезним бантом на животі і драпуванням тканини на спідниці.

Це було вбрання від бренду Givenchy, вартість якого 40000 доларів.

Також дружина мільярдера доповнила лук чорними туфлями і розкішною прикрасою на шиї. Її макіяж був з яскравим акцентом — Прісцилла нафарбувала губи яскраво-червоною помадою.

Прісцилла полюбляє дорогі прикраси і, ймовірно, їх колекціонує. Вона не раз демонструвала різні ювелірні вироби, а одного разу навіть вийшла у світ в унікальному — кольє від бренду Bvlgari під назвою Prodigious Colour з камінням різних кольорів.