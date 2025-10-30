ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

У сукні з величезним бантом за 40 тисяч доларів: дружина Цукерберга відвідала світську церемонію

На перший погляд її образ був лаконічним, але ціна сукні шокує.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Прісцилла Чан і Марк Цукерберг

Прісцилла Чан і Марк Цукерберг / © Associated Press

Прісцилла Чан вийшла у світ зі своїм знаменитим чоловіком — засновником Facebook Марком Цукербергом. Пара разом з’явилася на церемонії вручення премії WSJ. Magazine Innovator Awards, яка відбулася в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. На заході Прісциллі вручили нагороду за її благодійну діяльність у сфері охорони здоров’я.

Вона одягла на церемонію чорно-білу атласну сукню-бюстьє з величезним бантом на животі і драпуванням тканини на спідниці.

Прісцилла Чан і Марк Цукерберг / © Associated Press

Прісцилла Чан і Марк Цукерберг / © Associated Press

Це було вбрання від бренду Givenchy, вартість якого 40000 доларів.

Також дружина мільярдера доповнила лук чорними туфлями і розкішною прикрасою на шиї. Її макіяж був з яскравим акцентом — Прісцилла нафарбувала губи яскраво-червоною помадою.

Прісцилла Чан і Марк Цукерберг / © Associated Press

Прісцилла Чан і Марк Цукерберг / © Associated Press

Прісцилла полюбляє дорогі прикраси і, ймовірно, їх колекціонує. Вона не раз демонструвала різні ювелірні вироби, а одного разу навіть вийшла у світ в унікальному — кольє від бренду Bvlgari під назвою Prodigious Colour з камінням різних кольорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
279
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie