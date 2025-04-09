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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

У сукні з величезними бантами: акторка Кейт Гадсон відвідала фешнцеремонію

Зірки зібралися на церемонії вручення премії у сфері моди. Премія проводиться некомерційною організацією Fashion Trust US, яка займається підтримкою дизайнерів-початківців.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Акторка Кейт Гадсон — дочка лауреатки премії «Оскар» Голді Гоун — відвідала церемонію вручення премії Fashion Trust US Awards, яка відбулася у The Lot at Formosa у Західному Голлівуді.

Кейт — має гарний смак і завжди намагається вибирати не лише елегантне, але й оригінальне вбрання. Цього разу вона віддала перевагу сукні білого кольору. На ній була сукня від бренду Harbison Studio зі шлейфом та оригінальними величезними бантами на бретельках.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Однотонне вбрання було приталене і гарно підкреслювало фігуру зірки. Кейт носила її у поєднанні з незвичайними довгими сережками із зеленим камінням, а також високою зачіскою-пучком.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Цей захід проводиться третій рік поспіль, але Кейт його відвідала вперше. Вручення премії проводиться некомерційною організацією Fashion Trust US, яка займається підтримкою дизайнерів-початківців. Переможці одержують грошові призи до 200 000 доларів, а також доступ до наставництва від лідерів галузі.

Серед інших знаменитостей, які відвідали захід, також було помічено світську левицю Нікі Гілтон та співачку Фергі — колишню вокалістку гурту Black Eyed Peas.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

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