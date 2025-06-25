У сукні з величезними мушлями: Кейт Бланшетт здивувала вибором сюрреалістичного вбрання

Кейт Бланшетт / © Getty Images

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Оскароносна акторка Кейт Бланшетт відвідала літню вечірку The Serpentine Gallery 2025, яка відбулася в лондонській галереї. Вона була співведучою заходу і, як і інші гості, позувала для фотографій перед початком.

Але коли вона вийшла на публіку, то змусила всіх здивуватись. Бланшетт носила вбрання від Dilara Findikoglu, яке було із колекції осінь-зима 2025. Її креативний ансамбль включав топ із короткими рукавами та високою горловиною, а також спідницю-русалку. Образ був як сюрреалістичним так і морським, оскільки топ акторки повністю прикрашали мушлі та перлини різного розміру, також він був декорований англійськими шпильками.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Спідниця була лаконічнішою, хоча теж досить креативною, в деяких місцях на ній була необроблена тканина. У подібному стилі Кейт взула і туфлі. Волосся зірка зібрала в зачіску, її макіяж був дуже лаконічним, а ось із прикрас вона обрала лише лаконічні діамантові сережки.

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Мушлі, попри те, що Mermaid core чи стиль русалки вже трохи забуті модниками, періодично все ж таки з’являються на публіці. Нещодавно з сумкою-мушлею на червону доріжку вийшла акторка Кейт Гадсон.

Кейт Гадсон / © Getty Images

А ось супермодель 90-х Гелена Крістенсен доповнила таким аксесуаром лук для вечірки.

Гелена Крістенсен / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images