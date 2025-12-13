У сукні з великими квітами із ниток: Зої Салдана сяяла на презентації "Аватар-3"

Зої Салдана / © Getty Images

На червону доріжку вона вийшла у розкішній сукні від Модного дому Chanel, створеній новим креативним директором марки Матьє Блазі.

Сукня була молочного відтінку і фасону «русалка», оскільки її поділ був розкльошонним. Декольте ж сукні Зої було V-подібним, а приталений фасон вбрання красиво підкреслював струнку фігуру акторки.

Зої Салдана / © Getty Images

Особливого шарму та романтичності вбранню додавав декор, оскільки сукня була прикрашена об’ємними квітами із ниток різного розміру та кольору. Такий декор вбрання був оригінальним та робив сукню не схожою на будь-яку іншу. Салдана носила свій витвір від Chanel із прикрасами від Cartier, а також зробила лаконічний макіяж та укладання — зібрала волосся у пучок.

Раніше на заході присвяченому фільму «Аватар» акторка вийшла на червону доріжку у чорному вбранні від відомого Модного дому Balmain. У сукні був структурний корсетний ліф прикрашений бісером, а також він мав архітектурний низ, що нагадував трендову баску. Спідниця ж сукні була оксамитовою, прямою і чорною.

Зої Салдана / © Associated Press