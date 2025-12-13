ТСН у соціальних мережах

У сукні з великими квітами із ниток: Зої Салдана сяяла на презентації "Аватар-3"

Акторка Зої Салдана відвідала спеціальний показ фільму «Аватар: Вогонь і попіл» у Маямі, який проводився у межах туру акторки по просуванню картини.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Зої Салдана

Зої Салдана / © Getty Images

На червону доріжку вона вийшла у розкішній сукні від Модного дому Chanel, створеній новим креативним директором марки Матьє Блазі.

Сукня була молочного відтінку і фасону «русалка», оскільки її поділ був розкльошонним. Декольте ж сукні Зої було V-подібним, а приталений фасон вбрання красиво підкреслював струнку фігуру акторки.

Зої Салдана / © Getty Images

Зої Салдана / © Getty Images

Особливого шарму та романтичності вбранню додавав декор, оскільки сукня була прикрашена об’ємними квітами із ниток різного розміру та кольору. Такий декор вбрання був оригінальним та робив сукню не схожою на будь-яку іншу. Салдана носила свій витвір від Chanel із прикрасами від Cartier, а також зробила лаконічний макіяж та укладання — зібрала волосся у пучок.

Раніше на заході присвяченому фільму «Аватар» акторка вийшла на червону доріжку у чорному вбранні від відомого Модного дому Balmain. У сукні був структурний корсетний ліф прикрашений бісером, а також він мав архітектурний низ, що нагадував трендову баску. Спідниця ж сукні була оксамитовою, прямою і чорною.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Образи акторки Зої Салдани (43 фото)

Зои Салдана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

© Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Associated Press

Зої Салдану / © Associated Press

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Associated Press

Зої Салдану / © Associated Press

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдана та Марко Перего / © Getty Images

Зої Салдана та Марко Перего / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зої Салдану / © Getty Images

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_8 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Зої Салдана / © Getty Images

© Getty Images

Зої Салдана_1 / © Getty Images

© Getty Images

Зої Салдана / © Getty Images

© Getty Images

Зои Салданы_2 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_4 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_1 / © Getty Images

© Getty Images

Зои Салдана_2 / © Getty Images

© Getty Images

Зои Салдана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

© Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

© Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

© Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

© Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

© Getty Images

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес и Зои Салдана_4 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

© Getty Images

