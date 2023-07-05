У сукні з відкритими плечима та лелітками: модель Сінді Бруна підкреслила фігуру ефектною сукнею

Французька модель Сінді Бруна відвідала Тиждень високої моди у Парижі. Зірку сфотографували, коли вона у розкішному чорному луку прямувала на показ Alexandre Vauthier. Дизайнер представив у столиці Франції колекцію осінь-зима 2024.

Сінді ж підкреслила свою розкішну фігуру чорною приталеною сукнею з довгими рукавами та опущеними плечима, яка була повністю розшита чорними лелітками.

Доповнювали цей зухвалий образ чоботи на підборах, теж розшиті лелітками, і лаконічна зачіска — Сінді просто випрямила волосся і уклала на один бік.

Сінді Бруна / Фото: Getty Images

Наступного дня модель вже сама вийшла на подіум. Бруна взяла участь у показі колекції Elie Saab.

На подіумі вона представила розкішну бежеву сукню з декольте та напівпрозорою спідницею. Сукня була розшита бісером, лелітками та мала об'ємну аплікацію на ліфі.

Сінді Бруна на показі Elie Saab / Фото: Getty Images

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