У сукні з відкритими плечима та лелітками: модель Сінді Бруна підкреслила фігуру ефектною сукнею

28-річна дівчина одягла total look.
Французька модель Сінді Бруна відвідала Тиждень високої моди у Парижі. Зірку сфотографували, коли вона у розкішному чорному луку прямувала на показ Alexandre Vauthier. Дизайнер представив у столиці Франції колекцію осінь-зима 2024.
Сінді ж підкреслила свою розкішну фігуру чорною приталеною сукнею з довгими рукавами та опущеними плечима, яка була повністю розшита чорними лелітками.
Доповнювали цей зухвалий образ чоботи на підборах, теж розшиті лелітками, і лаконічна зачіска — Сінді просто випрямила волосся і уклала на один бік.
Наступного дня модель вже сама вийшла на подіум. Бруна взяла участь у показі колекції Elie Saab.
На подіумі вона представила розкішну бежеву сукню з декольте та напівпрозорою спідницею. Сукня була розшита бісером, лелітками та мала об'ємну аплікацію на ліфі.
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