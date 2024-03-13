У сукні з відкритими плечима та панчохах: акторка Сідні Свіні на прем'єрі фільму жахів

Дівчина підкреслила витончені плечі.
Акторка Сідні Свіні відвідала презентацію фільму жахів "Проклята діва", в якому зіграла головну роль. Захід відбувся у театрі Paramount під час кінофестивалю South by Southwest в американському місті Остіні, штат Техас.
До фотографів Свіні вийшла у ніжній та романтичній сукні від британського бренду Richard Quinn. Вбрання було відтінку слонової кістки, зі щільної мереживної тканини та довжини міді. На спідниці сукня мала високий розріз, який відкривав її ноги.
Також цікавою деталлю сукні стали рукави, які були з ніжної шовкової тканини і спадали на плечі.
Сукню акторка поєднала з мереживними панчохами та білими туфлями, а у вухах у неї були сережки з перлинами.
Ця поява на Сідні на червоній доріжці в Техасі відбулася після того, як вона відвідала афтепаті "Оскара" вечірку Vanity Fair у шовковій білій сукні з декольте та галтером. Вбрання дівчини було вінтажним та розробленим модельєром Марком Боувером 2004 року для Анджеліни Джолі, яка одягла сукню на червону доріжку "Оскара".
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