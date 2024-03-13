У сукні з відкритими плечима та панчохах: акторка Сідні Свіні на прем'єрі фільму жахів

Акторка Сідні Свіні відвідала презентацію фільму жахів "Проклята діва", в якому зіграла головну роль. Захід відбувся у театрі Paramount під час кінофестивалю South by Southwest в американському місті Остіні, штат Техас.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

До фотографів Свіні вийшла у ніжній та романтичній сукні від британського бренду Richard Quinn. Вбрання було відтінку слонової кістки, зі щільної мереживної тканини та довжини міді. На спідниці сукня мала високий розріз, який відкривав її ноги.

Також цікавою деталлю сукні стали рукави, які були з ніжної шовкової тканини і спадали на плечі.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Сукню акторка поєднала з мереживними панчохами та білими туфлями, а у вухах у неї були сережки з перлинами.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Ця поява на Сідні на червоній доріжці в Техасі відбулася після того, як вона відвідала афтепаті "Оскара" вечірку Vanity Fair у шовковій білій сукні з декольте та галтером. Вбрання дівчини було вінтажним та розробленим модельєром Марком Боувером 2004 року для Анджеліни Джолі, яка одягла сукню на червону доріжку "Оскара".

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

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