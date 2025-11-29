- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
У сукні з відкритою спиною: Дженна Ортега відвідала кінофестиваль у Марокко
Її сукня була в найкращих традиціях готичного гламуру.
У Марокко відбулася церемонія відкриття 22-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші. На захід завітало багато міжнародних зірок, включно з головною зіркою серіалу «Венздей» Дженною Ортегою.
23-річна дівчина стала цього року однією з членкинь журі конкурсу. На червону доріжку Дженна вийшла в елегантній вечірній сукні, що підкреслювала талію та мала імітацію баски.
Спина у цього довгого вбрання була відкритою, а також у ньому була присутня бретелька-галтер. Такий дизайн робив вбрання дуже витонченим, а фігуру акторки ще тендітнішою.
Образ зірка доповнила золотими прикрасами, зачіскою з легкими локонами, а також дуже яскравим макіяжем з акцентом на очах.
Також до складу журі увійшла акторка Аня Тейлор-Джой, а на червоній доріжці продемонструвала образ від Dior з нової колекції, створеної Джонатоном Андерсоном.