У сукні з відкритими плечима і коштовному кольє-змії: вагітна Енн Гетевей прийшла на шоу Джиммі Феллона

Енн Гетевей / © Getty Images

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Вагітна Енн Гетевей стала гостею «Вечірнього шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. Вона прийшла до студії, щоб представити свій новий фільм «Веріті».

Акторка постала там у довгій чорній обтислій сукні з відкритими плечима, яка делікатно підкреслила її вагітний живіт. На шиї у неї була ефектна прикраса Serpenti від Bvlgari у вигляді змії, виготовлена з жовтого золота та прикрашена діамантами. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Вбрання Енн поєднала з золотистими босоніжками Aquazzura на невисоких підборах. Вона мала гарну зачіску з локонами, макіяж з червоною помадою і темні манікюр та педикюр.

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Під час розмови Джиммі Феллон подарував акторці підписану баскетбольну майку команди New York Knicks із номером вісім. Гетевей одразу одягла її поверх вечірньої сукні, додавши образу несподіваного спортивного настрою.

Енн Гетевей / © Getty Images

Про фільм:

Стрічка режисера Майкла Шоволтера стала екранізацією однойменного психологічного трилера Коллін Гувер, який вийшов друком 2018 року.

У центрі сюжету — письменниця Ловен Ешлі, яку зіграла Дакота Джонсон. Героїня переживає непростий період у кар’єрі, коли Джеремі Кроуфорд у виконанні Джоша Гартнетта пропонує їй завершити серію романів його дружини Веріті. Після загадкового нещасного випадку відома письменниця більше не може працювати самостійно.

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Ловен оселяється в будинку подружжя Кроуфордів і починає вивчати нотатки Веріті. Серед них вона знаходить незавершений автобіографічний рукопис із моторошними зізнаннями, які змушують її засумніватися в усьому, що вона знала про письменницю, її родину та трагедії, які сталися в їхньому домі.

Водночас між Ловен і Джеремі виникає небезпечне тяжіння, а межа між правдою, вигадкою та майстерною маніпуляцією поступово стирається.

Енн Гетевей виконала роль загадкової Веріті Кроуфорд, а також стала однією з продюсерок стрічки. Фільм уже в українському прокаті.

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