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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

У сукні з відкритими плечима: Моніка Левінські з'явилася на червоній доріжці в Нью-Йорку

Вона – рідкісна гостя на світських заходах.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Моніка Левінські

Моніка Левінські / © Associated Press

51-річна американська активістка Моніка Левінські, яка відома насамперед скандалом в Овальному кабінеті Білого дому, відвідала зірковий захід — прем’єру мюзиклу «Добраніч і удачі».

На публіці 51-річна жінка з’явилася у чорній вечірній сукні з асиметричним подолом та рюшами на спідниці. Прикрашали її однотонну сукню шлейф та опущені бретельки, які відкривали плечі. Також Моніка одягла кілька лаконічних прикрас, зробила зачіску та взула елегантні туфлі на підборах.

Моніка Левінські / © Getty Images

Моніка Левінські / © Getty Images

Що цікаво, головну роль у виставі зіграв актор Джордж Клуні.

Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж Клуні / © Associated Press

На червону доріжку відомий актор цього разу вийшов без дружини Амаль. Також він пофарбував для ролі свою вже фірмову сивину.

Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж Клуні / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
168
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