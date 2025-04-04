У сукні з відкритими плечима: Моніка Левінські з'явилася на червоній доріжці в Нью-Йорку

Моніка Левінські / © Associated Press

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51-річна американська активістка Моніка Левінські, яка відома насамперед скандалом в Овальному кабінеті Білого дому, відвідала зірковий захід — прем’єру мюзиклу «Добраніч і удачі».

На публіці 51-річна жінка з’явилася у чорній вечірній сукні з асиметричним подолом та рюшами на спідниці. Прикрашали її однотонну сукню шлейф та опущені бретельки, які відкривали плечі. Також Моніка одягла кілька лаконічних прикрас, зробила зачіску та взула елегантні туфлі на підборах.

Моніка Левінські / © Getty Images

Що цікаво, головну роль у виставі зіграв актор Джордж Клуні.

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Джордж Клуні / © Associated Press

На червону доріжку відомий актор цього разу вийшов без дружини Амаль. Також він пофарбував для ролі свою вже фірмову сивину.

Джордж Клуні / © Associated Press