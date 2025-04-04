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- Шоу-бізнес
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У сукні з відкритими плечима: Моніка Левінські з'явилася на червоній доріжці в Нью-Йорку
Вона – рідкісна гостя на світських заходах.
51-річна американська активістка Моніка Левінські, яка відома насамперед скандалом в Овальному кабінеті Білого дому, відвідала зірковий захід — прем’єру мюзиклу «Добраніч і удачі».
На публіці 51-річна жінка з’явилася у чорній вечірній сукні з асиметричним подолом та рюшами на спідниці. Прикрашали її однотонну сукню шлейф та опущені бретельки, які відкривали плечі. Також Моніка одягла кілька лаконічних прикрас, зробила зачіску та взула елегантні туфлі на підборах.
Що цікаво, головну роль у виставі зіграв актор Джордж Клуні.
На червону доріжку відомий актор цього разу вийшов без дружини Амаль. Також він пофарбував для ролі свою вже фірмову сивину.