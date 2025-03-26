У сукні з відвертим декольте: американська телезірка блиснула пишними грудьми

Келлі Феррелл приїхала на івент в ефектному вечірньому образі, у якому точно не залишилась непомітною.

Американська телезірка Келлі Феррелл потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Вона вийшла з автівки і прямувала на світський захід.

Для своєї появи Келлі обрала красивий вечірній образ. На ній була чорна оксамитова сукня з галетером і пишною спідницею кольору металік зі шлейфом. Головним акцентом у її аутфіті було відверте декольте, у якому вона похизувалася пишними і спокусливими грудьми.

Келлі Феррелл / Фото: Getty Images

Феррелл одягла ще чорні оксамитові оперні рукавички і взула чорні босоніжки на високих платформах і підборах. У неї була гарна зачіска каре із підкрученими кінчиками і насичений макіяж зі срібними тінями, накладними пишними віями і чорними стрілками.

Вуха телезірка прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками, шию – чорним чокером із діамантовою першою буквою її імені, а зверху рукавиць одягла масивні чорні браслети.

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