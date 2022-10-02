У сукні з відвертим декольте: бельгійська модель блиснула сексуальним бюстом на фешнівенті

27-річна Роуз Бертрам прийшла на показ у звабливому вбранні від Monot.
У межах Паризького тижня моди відбувся показ колекції весна-літо 2023 бренду Monot. Фешнівент відвідало багато зіркових красунь, які позували перед фотографами у спокусливих луках.
Серед зірок була і бельгійська модель Роуз Бертрам, яка обрала для свого виходу відверту чорну обтислу сукню Monot з американською проймою. Вбрання мало вирізи по боках і сексуальне декольте, крізь яке вона блиснула своїми грудьми.
Зверху Бертрам одягла білу шубу зі штучного хутра. Волосся вона зібрала у гладкий низький хвіст, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха гарними сережками з діамантами.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер на показі Модного дому Schiaparelli з'явилася в оксамитовій сукні із глибоким та спокусливим декольте.
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