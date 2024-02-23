У сукні з відвертим декольте і на шпильках: 65-річна Шерон Стоун на Міланському тижні моди

Шерон Стоун відвідала показ бренду Tom Ford, який відбувся у межах Міланського тижня моди.

Зірка з'явилася на фешнівенті в ефектному образі total black. На ній була довга сукня міді з акцентом на відвертому сексуальному декольте, яка добре облягала її струнку фігуру. Талію Шерон підкреслила лакованим поясом із крокодилячої шкіри з металевою пряжкою.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Аутфіт акторка доповнила чорними босоніжками на шпильках із золотими акцентами і чорним крокодилячим клатчем із золотою фурнітурою з камінням.

Стоун зробила стильне укладання, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила довгими сережками-ланцюжками, шию – жовгим намистом, а руки – широкими парними золотисто-чорними браслетами.

Нагадаємо, Шерон Стоун у сукні з величезною накидкою з'явилася на червоній доріжці Берлінале.

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