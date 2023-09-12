У сукні з відвертим декольте і розрізами: Голлі Беррі у пікантному аутфіті прийшла на модний показ

Голлі Беррі відвідала показ бренду Michael Kors, який відбувся у Брукліні у межах Нью-Йоркського тижня моди. На фешнівент вона прийшла у супроводі свого коханого – музиканта Ван Ганта, з яким вони трималися за руки.

Ван Гант і Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у чорну сукню міді з відвертим декольте, який підкреслив її спокусливий бюст, двома високими розрізами на ногах і розрізами на довгих рукавах. Талію акторка підкреслила широким пітоновим поясом.

Взута Беррі була у чорні ботфорти на шпильках. Вона зробила гарне укладання з локонами, макіяж у коричнево-бронзових відтінках, прикрасила шию ланцюжком, а руки – срібними широкими браслетами і каблучкою.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Гант був одягнений у сіро-чорний светр з принтом, сірі штани і чорний берет. У руці він тримав бежеву куртку.

Нагадаємо, раніше Голлі Беррі показала своє оголене фото.

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