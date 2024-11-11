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У сукні з відвертим декольте і розрізом: співачка в образі lady in red привернула увагу на івенті

У сукні з відвертим декольте і розрізом: співачка в образі lady in red привернула увагу на івенті

Ashanti / Фото: Associated Press

Ashanti червоним вбранням підкреслила спокусливі форми.

Американська співачка Ashanti відвідала галавечір Baby2Baby Gala, який відбувся у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі.

Артистка привернула до себе увагу своїм яскравим та ефектним луком. Вона сяяла перед фотокамерами у вечірній червоній сукні по фігурі від бренду Fjolla Haxhismajli.

Ashanti / © Associated Press
Ashanti / Фото: Associated Press

Вбрання мало відвертий виріз у зоні декольте, крізь який вона блиснула пишними грудьми, вирізи на плечах, а також високий розріз до стегна. Комір-стійка був розшитий червоними камінням і паєтками.

Ashanti / © Associated Press
Ashanti / Фото: Associated Press

Аутфіт співачка доповнила атласними босоніжками на шпильках. Вона зробила зачіску з високим пучком на маківці, макіяж із довгими і пишними накладними віями та червоною помадою, а також золоті манікюр і педикюр. Лаконічні прикраси завершили образ Ashanti.

На івент зірка прийшла у супроводі свого чоловіка – репера та актора Nelly.

Ashanti / © Associated Press
Ashanti / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ashanti на музичній премії MTV Video Music Awards з'явилася у чорному провокаційному вбранні від бренду Michael Costello, яке складалося з бікіні, бандажних блискучих бретелей-портупеї і плісованої спідниці з зав'язками.

Ashanti / © Associated Press
Ashanti / Фото: Associated Press

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