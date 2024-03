У сукні з відвертим декольте і в мереживному бюстгальтері: зірка Playboy сходила на шоу

Папараці заскочили фотомодель Playboy та американську акторку Дженні Маккарті у Нью-Йорку, коли вона виходила зі студії шоу "Watch What Happens Live with" з Енді Коеном.

Джен мала сексуальний вигляд у всьому чорному. На ній була спокуслива сукня з відвертим декольте, мереживом і розрізами на спідниці. Аутфіт Маккарті доповнила мереживним бюстгальтером, колготами в сітку і ботильйонами на грубій підошві.

Дженні Маккарті / Фото: Getty Images

У руці модель тримала велику біло-червону сумку з написами фрази "Я тебе кохаю" різними мовами.

Дженні зробила рівне укладання, макіяж із пишними віями і прозорим блиском на губах, на шиї у неї були золоті ланцюжки, а на руці – чорний браслет.

Минулого разу Дженні Маккарті з'явилася на вулицях міста у кокетливій чорній мінісукні з рожевими квітами.

