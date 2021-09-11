У сукні з відвертим декольте і в обіймах коханого: Дженніфер Лопес на червоній доріжці у Венеції

Попдіва захопила своїм розкішним аутфітом зі сміливим декольте на кінофестивалі.
Це сталося — Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз'єднання вийшли разом на червону доріжку. Пара відвідала 78-й Венеційський кінофестиваль. Там Бен презентував фільм Рідлі Скотта "Остання дуель", в якому зіграв одну з головних ролей. Він також виступив виконавчим продюсером картини.
Лопес чудово підготувалася до публічного виходу. Вона постала у розкішному аутфіті. На співачці була білосніжна сукня до підлоги від Georges Hobeika з розрізом і рюшами на подолі.
Вбрання також мало сміливе відверте декольте, розшите великими кристалами Swarovski. Від такої краси важко одразу відірвати погляд.
Образ Джен доповнила босоніжками кольору металік від Jimmy Choo на високій платформі і підборах, а також клатчем, інкрустованим камінням Judith Leiber.
У вухах у неї були елегантні сережки, а на руці — широкий браслет з каменями від Cartier і каблучка.
Волосся попдіві уклали в легенькі локони і зробили гарний макіяж з акцентом на очах.
Аффлек був одягнений у класичний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і чорні лаковані туфлі.
Закохані не приховували своїх ніжних почуттів. На камери вони обіймалися, усміхалися одне одному, трималися за руки і навіть поцілувалися. Вони мали дуже щасливий вигляд.
Нагадаємо, останній раз перед возз'єднанням пару Дженніфер і Бена бачили разом на прем'єрі фільму "Джильї" у липні 2003 року. Це було перед скасуванням їхнього весілля, яке було заплановане на 14 вересня 2003 року. Весілля скасували днем раніше.