У сукні з відвертим декольте і в обіймах коханого: Дженніфер Лопес на червоній доріжці у Венеції

У сукні з відвертим декольте і в обіймах коханого: Дженніфер Лопес на червоній доріжці у Венеції

Попдіва захопила своїм розкішним аутфітом зі сміливим декольте на кінофестивалі.

Це сталося — Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз'єднання вийшли разом на червону доріжку. Пара відвідала 78-й Венеційський кінофестиваль. Там Бен презентував фільм Рідлі Скотта "Остання дуель", в якому зіграв одну з головних ролей. Він також виступив виконавчим продюсером картини.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Лопес чудово підготувалася до публічного виходу. Вона постала у розкішному аутфіті. На співачці була білосніжна сукня до підлоги від Georges Hobeika з розрізом і рюшами на подолі.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Вбрання також мало сміливе відверте декольте, розшите великими кристалами Swarovski. Від такої краси важко одразу відірвати погляд.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Образ Джен доповнила босоніжками кольору металік від Jimmy Choo на високій платформі і підборах, а також клатчем, інкрустованим камінням Judith Leiber.

У вухах у неї були елегантні сережки, а на руці — широкий браслет з каменями від Cartier і каблучка.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Волосся попдіві уклали в легенькі локони і зробили гарний макіяж з акцентом на очах.

Аффлек був одягнений у класичний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і чорні лаковані туфлі.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Закохані не приховували своїх ніжних почуттів. На камери вони обіймалися, усміхалися одне одному, трималися за руки і навіть поцілувалися. Вони мали дуже щасливий вигляд.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Нагадаємо, останній раз перед возз'єднанням пару Дженніфер і Бена бачили разом на прем'єрі фільму "Джильї" у липні 2003 року. Це було перед скасуванням їхнього весілля, яке було заплановане на 14 вересня 2003 року. Весілля скасували днем раніше.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом відвідали 78-й Венеційський кінофестиваль (15 фото)

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