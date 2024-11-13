У сукні з відвертим декольте і високим розрізом: телеведуча у вінтажній сукні Versace позувала на червоній доріжці

Мая Джама підкреслила струнку фігуру обтислим вбранням із золотими брошками.
Британська телеведуча і радіо-діджейка Мая Джама відвідала захід MTV European Music Awards 2024, який відбувся у Манчестері.
На червоній доріжці вона з'явилася у сексуальному образі. Телезірка одягла вінтажну чорну сукню міді на бретельках від бренду Versace, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.
Вбрання мало відверте декольте, у якому її бюст мав спокусливий вигляд, високий розріз, що дозволив продемонструвати стрункі ноги, а також збоку був прикрашений чорною сіткою і великим золотими брошками.
Аутфіт Мая доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї було гарне укладання і макіяж із чорними стрілками.
Нагадаємо, Мая Джама на вечірку британського Vogue 2023 Forces For Change у Лондоні прийшла у пікантному образі total black. На ній був латексний жакет із декольте і латексні легінси.
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