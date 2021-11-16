У сукні з відвертим декольте: Кім Кардашян у сексуальному образі позувала на гарбузах

У сукні з відвертим декольте: Кім Кардашян у сексуальному образі позувала на гарбузах

Зірка реаліті та інфлюенсерка показала аутфіт, у якому сходила на весілля до Періс Гілтон.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram світлини свого ефектного образу, в якому вона сходила на весілля до своєї подруги – Періс Гілтон.

Періс Гілтон та Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Красуня вирішила не одягатися за протоколом і для весілля подруги обрала чорний лук, що вважається поганим тоном.

Кім підкреслила сексуальні форми чорною асиметричною сукнею максі від Rick Owens з оголеними плечима.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Вбрання мало відверте декольте, яке оголювало не тільки груди, а й живіт. У такій сукні Кім точно була у центрі уваги весілля і навіть затьмарила наречену.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Аутфіт Кардашян доповнила чорними чоботами-панчохами, довгою тугою кіскою, насиченим макіяжем з акцентом на очах та чорними масивними сережками-кільцями.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті влаштувала собі цілу фотосесію у цьому аутфіті. Позувала вона, сидячи на гарбузах.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Читайте також:

Кім Кардашян у купальниках (20 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання