У сукні з відвертим декольте: Кім Кардашян у сексуальному образі позувала на гарбузах

Зірка реаліті та інфлюенсерка показала аутфіт, у якому сходила на весілля до Періс Гілтон.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram світлини свого ефектного образу, в якому вона сходила на весілля до своєї подруги – Періс Гілтон.
Красуня вирішила не одягатися за протоколом і для весілля подруги обрала чорний лук, що вважається поганим тоном.
Кім підкреслила сексуальні форми чорною асиметричною сукнею максі від Rick Owens з оголеними плечима.
Вбрання мало відверте декольте, яке оголювало не тільки груди, а й живіт. У такій сукні Кім точно була у центрі уваги весілля і навіть затьмарила наречену.
Аутфіт Кардашян доповнила чорними чоботами-панчохами, довгою тугою кіскою, насиченим макіяжем з акцентом на очах та чорними масивними сережками-кільцями.
Зірка реаліті влаштувала собі цілу фотосесію у цьому аутфіті. Позувала вона, сидячи на гарбузах.
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