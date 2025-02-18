У сукні з відвертим декольте: розкішна Гіларія Болдвін блиснула пишним бюстом дорогою на вечірку

41-річна дружина Алека Болдвіна, фітнес-тренерка і матір сімох дітей мала просто неймовірний вигляд.

Гіларія Болдвін потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на вечірку SNL50: The Anniversary Special, яка відбулася у готелі The Plaza у Нью-Йорку.

Жінка мала розкішний вигляд. На ній була чорна сукня максі з довгими рукавами і розрізом. Головний акцент у її аутфіті був на відвертому декольте, яке підкреслило її пишний спокусливий бюст.

Гіларія Болдвін / Фото: Getty Images

Лук Гіларія доповнила чорними прозорими рукавичками, чорним клатчем-футляром і чорними замшевими босоніжками на шпильках.

У Болдвін була елегантна зачіска з випущеними спереду накрученими пасмами, вечірній макіяж і красиві діамантові прикраси.

Нагадаємо, Гіларія Болдвін на Відкритому чемпіонаті США з тенісу з'явилася у зеленому боді і довгій обтислій спідниці у широку смужку.

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