У сукні з відвертим декольте: спокусливий аутфіт Демі Роуз

Демі Роуз знялася у гарячій фотосесії, знімками з якої вона ділиться в Instagram.

На нових чорно-білих кадрах модель постала у спокусливому образі. На ній була сукня з відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її пишний бюст.

Образ вона доповнила акуратною зачіскою з локонами і чубчиком та макіяжем із акцентом на очах. Аутфіт вийшов сексуальним і милим водночас.

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А минулого разу Демі позувала і зовсім без бюстгальтера.

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