У сукні з відвертим декольте: спокусливий аутфіт Демі Роуз

Британська модель продовжує ділитися з підписниками пікантним контентом.
Демі Роуз знялася у гарячій фотосесії, знімками з якої вона ділиться в Instagram.
На нових чорно-білих кадрах модель постала у спокусливому образі. На ній була сукня з відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її пишний бюст.
Образ вона доповнила акуратною зачіскою з локонами і чубчиком та макіяжем із акцентом на очах. Аутфіт вийшов сексуальним і милим водночас.
(гортайте вправо)
А минулого разу Демі позувала і зовсім без бюстгальтера.
Читайте також:
- У прозорій сукні і з книжкою в руках: Демі Роуз блиснула сексуальною п'ятою точкою
- Неочікувано: Демі Роуз змінила зачіску і похизувалася пишними сідницями
- У сукні з перлами: Демі Роуз у спокусливому аутфіті покупалася в басейні
- Розчепірила ноги і показала пишні сідниці: Демі Роуз опублікувала нові відверті фото