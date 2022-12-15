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У сукні з відвертим декольте: спокусливий аутфіт Демі Роуз

У сукні з відвертим декольте: спокусливий аутфіт Демі Роуз

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
35
Час на прочитання
1 хв
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У сукні з відвертим декольте: спокусливий аутфіт Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель продовжує ділитися з підписниками пікантним контентом.

Демі Роуз знялася у гарячій фотосесії, знімками з якої вона ділиться в Instagram.

На нових чорно-білих кадрах модель постала у спокусливому образі. На ній була сукня з відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її пишний бюст.

Образ вона доповнила акуратною зачіскою з локонами і чубчиком та макіяжем із акцентом на очах. Аутфіт вийшов сексуальним і милим водночас.

(гортайте вправо)

А минулого разу Демі позувала і зовсім без бюстгальтера

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Дата публікації
Перегляди
35
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