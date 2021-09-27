У сукні з відвертим декольте: Єва Лонгорія в елегантному образі сяяла на світському заході

У сукні з відвертим декольте: Єва Лонгорія в елегантному образі сяяла на світському заході

46-річна акторка зробила акцент у своєму аутфіті на декольте.

Днями в Лос-Анджелесі відбулося урочисте відкриття Музею Американської кіноакадемії. Захід відвідала Єва Лонгорія.

Акторка обрала для свого аутфіту елегантну чорну сукню до підлоги від Saint Laurent на тонких бретельках. Вбрання мало відверте глибоке декольте, яке розбурхало уяву присутніх. На талії був шовковий пояс.

Єва Лонгорія / Associated Press

Сукня ідеально підкреслила сексуальну фігуру зірки.

Єва Лонгорія / Associated Press

Образ Єва доповнила елегантною зачіскою, розкішними сережками David Webb і макіяжем з акцентом на червоній помаді. Зону декольте вона вирішила залишити без прикрас, щоб не відволікати уваги від бюсту. Лонгорія мала дивовижний вигляд.

Єва Лонгорія / Associated Press

На відкритті Музею кіноакадемії також побувала Леді Гага. Вона з'явилася перед камерами у вбранні від Schiaparelli, яке складалося з розкішної оксамитової сукні без бретелей і блакитної об'ємної накидки.

Також на Газі були чорні черевики Pleaser Shoes на величезній платформі і діамантові прикраси. На голові у співачки була перука з білим волоссям, яке вона уклала у зачіску "вулик".

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