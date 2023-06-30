У сукні з відвертим вирізом і без бюстгальтера: Талія Сторм блиснула сосками на вулицях Лондона

24-річна британська співачка обрала для свого виходу асиметричне вбрання ананасового відтінку.

Папараці заскочили Талію Сторм, коли вона залишала Global Studios у Лондоні, де вона відвідала шоу Capital Breakfast Show.

Знаменитість мала яскравий вигляд. На ній була коротка сукня ананасового кольору з одним рукавом і відвертим вирізом у зоні декольте. Оскільки Талія була без бюстгальтера, то крізь тонку тканину блиснула сосками.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Сукню вона скомбінувала з туфлями кольору металік на шпильках, плетеною срібною сумочкою і місткою сумкою від Dior.

Сторм розпустила волосся, зробила насичений макіяж, вуха прикрасила перлинними сережками-кільцями, руки – браслетами з камінням і годинником та каблучки, а ногу – браслетом. Червоний манікюр завершив лук Талії.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Талія Сторм у ніжній сукні від True Decadence з рюшами і глибоким V-подібним декольте відвідала традиційний королівський турнір з поло Queen's Cup Polo 2023.

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