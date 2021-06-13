У сукні з відвертим вирізом на грудях: Тіна Кароль продемонструвала ніжний аутфіт

Співачка прорекламувала ароматичні свічки — маленькі її копії.
Тіна Кароль потішила фоловерів в Instagram новим знімком. На ньому артистка позувала у ніжному образі. На ній була бежева трикотажна сукня міді в рубчик з відвертим вирізом в зоні декольте.
Волосся Тіни було розпущене, на обличчі був ніжний макіяж. Темний манікюр і педикюр завершили лук зірки.
Поруч з Кароль стояли її маленькі копії — ароматичні свічки з її колаборації з Teplo Candle.
"Дівчина, дівчинка, жінка — символ сім'ї, затишку і тепла", — підписала знімок співачка.
Раніше Тіна продемонструвала не менш спокусливий аутфіт. Вона постала у чорній трикотажній сукні. Вона складалася з ліфа з пікантним декольте, який з'єднувався зі спідницею міді. На талії були спокусливі вирізи.
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