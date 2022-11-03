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У сукні з вирізами на талії і з червоним манікюром: елегантна Тейлор Гілл на світській церемонії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У сукні з вирізами на талії і з червоним манікюром: елегантна Тейлор Гілл на світській церемонії

Тейлор Гілл / Фото: Getty Images

26-річна американський модель і екс"ангел" Victoria's Secret total black look з'явилася на премії Innovator Awards у Нью-Йорку.

У Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку відбулася щорічна церемонія нагородження премії Innovator Awards, яку організував журнал WSJ.

Захід відвідало багато зіркових красунь, які сяяли у найкращих своїх вбраннях. Серед них була і модель Тейлор Гілл.

Манекенниця обрала для своєї появи чорну сукню по фігурі з довгими рукавами, вирізами на талії і драпуванням на животі та у зоні декольте. Її Тейлор скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках і з зав'язками на щиколотках. У руці вона тримала чорний клатч, інкрустований стразами.

Тейлор Гілл / © Getty Images
Тейлор Гілл / Фото: Getty Images

Гілл зробила акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха довгими сережками з камінням, а руку – браслетом із цього комплекту.

Елегантний аутфіт модель доповнила червоним манікюром, який мав гармонійний вигляд із вбранням.

Нагадаємо, на церемонії також побувала модель Шалом Гарлов, яка з'явилася у прозорій сукні з драпуванням зверху, крізь яку просвічувалися чорні труси з високою посадкою і оголені груди. На ногах у неї були нігті із хворобливим виглядом.

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Дата публікації
Перегляди
391
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