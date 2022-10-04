У сукні з вирізами та величезним бантом: Джоді Тернер-Сміт знову здивувала ефектним образом

36-річна зірка скандального серіалу "Анна Болейн" відвідала захід у Нью-Йорку.
Британська акторка Джоді Тернер-Сміт відвідала показ фільму "Білий шум", що відбувся у межах 60-го Нью-Йоркського кінофестивалю. Знаменитість вирішила привернути увагу публіки та фотографів своєю екстравагантною сукнею від бренду Alfredo Martinez.
Вбрання було повністю розшите паєтками, мало глибоке декольте, вирізи на талії та шлейф.
Образ Джоді доповнив чокер у вигляді великого атласного банта, бордовий колір волосся та макіяж очей із синіми шимерними тінями.
Із аксесуарів вона надала перевагу туфлям Christian Louboutin, прикрасам від Jacob & Co. Jewelry та незвичайній сумці круглої форрми на ланцюжку від Judith Leiber bag.
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