У сукні з вирізами та величезним бантом: Джоді Тернер-Сміт знову здивувала ефектним образом

Британська акторка Джоді Тернер-Сміт відвідала показ фільму "Білий шум", що відбувся у межах 60-го Нью-Йоркського кінофестивалю. Знаменитість вирішила привернути увагу публіки та фотографів своєю екстравагантною сукнею від бренду Alfredo Martinez.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Вбрання було повністю розшите паєтками, мало глибоке декольте, вирізи на талії та шлейф.

Образ Джоді доповнив чокер у вигляді великого атласного банта, бордовий колір волосся та макіяж очей із синіми шимерними тінями.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Із аксесуарів вона надала перевагу туфлям Christian Louboutin, прикрасам від Jacob & Co. Jewelry та незвичайній сумці круглої форрми на ланцюжку від Judith Leiber bag.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

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