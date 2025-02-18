У сукні з вирізом до пупка: Аріана Гранде в образі від Louis Vuitton сяяла на премії

Аріана Гранде у гарному аутфіті відвідала церемонію BAFTA Film Awards, яка відбулася у Лондоні.

На "червоній" доріжці акторка з'явилася у сукні від бренду Louis Vuitton, яка складалася з чорного верху з глибоким вирізом і пишної спідниці блідо-рожевого кольору з воланами. Взута вона була у чорні туфлі на шпильках.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Аріана зібрала волосся у хвіст, прикрасивши його чорним бантом, зробила макіяж із пишними віями і ніжно-рожевим блиском, і французький манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками з перлами і камінням, а шию – діамантовим кольє.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Аріана Гранде на Міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі постала у ніжній сукні А-силуету з квітами.

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