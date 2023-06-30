У сукні з вирізом на грудях та галтером: розкішна Єва Лонгорія на вечірці у Мадриді

У цьому образі акторка мала витончений та дуже гламурний вигляд.

48-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія з'явилася серед гостей заходу в Мадриді — вечірки, організованої на честь 15-річчя продюсерської компанії Bambú Producciones.

Перед камерами знаменитість сяяла у білій сукні в рубчик. Вбрання виконане із щільної тканини, мало два ефектні вирізи на грудях і під нею, а також бретельку-галтер.

У цій сукні акторка мала дуже витончений вигляд, а завдяки вибору кольору вбрання, підкреслила свою бронзову засмагу. Також Єва уклала волосся у легкі локони, одягла туфлі на підборах, а в руці у неї була сумка-хобо, у вухах золоті сережки, на руках каблучки та браслети, серед яких можна помітити кілька аксесуарів від Christian Dior.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Напередодні зірка знялася для обкладинки журналу The Hollywood Reporter. Вона позувала в гарній сукні з плісованою спідницею від бренду Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2023

Однак про цю сукню кольору айворі ми вже писали раніше, адже вона якось потрапила у ній під приціл фотографів у Нью-Йорку.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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