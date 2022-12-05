У сукні з вирізом на грудях: Єва Лонгорія на вечірці журналу Vogue

На вечерю Єва приїхала не сама, а зі своєю подругою та дизайнеркою Вікторією Бекхем. Перед камерами фотографів, що зібралися, дами позували разом. Дійство відбувалося у лондонському готелі Londoner.

Зої Салдана, Наомі Кемпбелл, головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул, Вікторія Бекхем та Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

47-річна Єва Лонгорія одягла цього вечора чорну сукню з вирізом на грудях з колекції Victoria Beckham, доповнивши образ гладким укладанням, насиченим макіяжем і кількома цікавими сережками у вухах. У руках Єви був зелений клатч, теж від Victoria Beckham.

Вікторія Бекхем одягла чорно-білу сукню з пікантними вирізами з боків та відкритою спиною, яку вона поєднала з високими чобітьми з відкритим носком. Вона зробила хвилясте укладання, макіяж у теплих відтінках і одягла браслет і каблучку на ліву руку.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

В Instagram дизайнерка поділилася декількома знімками із заходу та показала, як вони з Євою провели час разом.

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"Хіба я тебе нічого не навчила @evalongoria?? Ми позуємо разом вже багато років x люблю тебе. Дівчата минулої ночі", — підписала кадри дизайнерка.

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