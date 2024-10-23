У сукні з вирізом на корсеті та оригінальною сумкою: Джуно Темпл на прем'єрі фільму "Веном: Останній танець"

Вінтажне вбрання було досить креативним, як і її невелика сумка в руці.

Британська акторка Джуно Темпл – зірка серіалу "Тед Лассо" – відвідала червону доріжку в Нью-Йорку. Вона постала перед камерами перед прем'єрою фільму "Веном: Останній танець" у кінотеатрі Regal Times Square.

Джуно зіграла у цій картині, тому привернула особливу увагу преси. Акторка одягла вінтажну сукню коричневого відтінку від Модного дому Versace, яка не мала бретельок і була пошита з двох видів матеріалу — верх був зі шкіри, а спідниця з ніжного шифону та усипана камінням. Також шкіряний корсет прикрашали оригінальні вирізи на грудях та талії.

Образ Джуно доповнила взуттям від Giuseppe Zanotti, масивними прикрасами з камінням, макіяжем та об'ємною зачіскою з кучерями.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

А ось оригінальною прикрасою луку стала сумка в руці акторки у формі космічної тарілки, яку зробив бренд Judith Leiber. Сумка була повністю усипана стразами і мала маленьку ручку.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Джуно взагалі дуже любить креативні сумки і неодноразово дивувала своїми виборами для заходів. Наприклад, якось вона прийшла із сумкою-тигром у руці, теж від знаменитого бренду Judith Leiber.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

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