У сукні з вирізом на талії і високим розрізом: "Міс США 2024" стала 22-річна красуня з Мічигану

"Міс США 2024" на конкурсі краси у Лос-Анджелесі стала представниця Мічигану 22-річна Альма Купер.

Отримувала корону вона у розкішній сукні кольору металік, розшитій бісером і камінням, із одним рукавом, вирізом на талії і високим розрізом, через який вона продемонструвала свої стрункі ноги. Аутфіт дівчина доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах.

"Міс США 2024" Альма Купер / Фото: Getty Images

В Альми було гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс і з рожевими рум'янами, срібні сережки-ромби, молочний манікюр і французький педикюр.

Дівчина є магістеркою наук у Стенфордському університеті й офіцеркою армії США. Альма з відзнакою закінчила Військову академію Сполучених Штатів, здобувши ступінь бакалавра з математичних наук. Купер також є лауреаткою премії Математичної асоціації Америки імені Джанет Ліу-Марк.

Під час відповідей на запитання від суддів конкурсу Альма відповіла:

"Як донька робітника-мігранта, горда афролатиноамериканка й офіцерка армії США, я живу американською мрією. Якщо є щось, чого мене навчили моє життя і моя мати, то це те, що обставини ніколи не визначають твою долю: ти можеш зробити успіх досяжним, якщо прагнути досконалості".

Альма Купер представить США на конкурсі "Міс Всесвіт-2024", який відбудеться у Мексиці в листопаді цьогоріч.

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