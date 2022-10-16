У сукні з вирізом на животі: Гейлі Бібер на світському заході в образі від Saint Laurent

Ймовірно, з брендом у неї контракт, оскільки на багато заходів вона одягає луки саме від цього Французького модного дому.

Американська модель та представниця знаменитої акторської родини Болдуїнів (її батько — актор Стівен Болдуін), з'явилася на заході у Лос-Анджелесі — галаконцерті у Музеї кіноакадемії.

Гейлі Бібер / Фото: Associated Press

Для світського виходу Гейлі обрала лаконічну однотонну сукню з весняно-літньої колекції Saint Laurent, яка зовсім нещодавно була представлена на Тижні моди в Парижі. Вбрання було коричневим, не мало бретельок, а прикрашало його драпування на стегнах та ліфі.

Оригінальний лук модель доповнила лише стильним макіяжем у коричневій гамі, кольє з камінням бурштинового відтінку та обручкою з діамантом, яке їй подарував на заручинах її чоловік Джастін Бібер.

Гейлі Бібер / Фото: Associated Press

Цей образ дівчина одягла після того, як кілька днів тому з'явилася на публіці в образі відьми із зеленою шкірою та сходила з подругою Кайлі Дженнер в піцерію.

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