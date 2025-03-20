У сукні з вирізом на животі і високим розрізом: співачка у спокусливому луку з'явилася на червоній доріжці

31-річна американська кантрі-попспівачка Келсі Баллеріні знає, що потрібно одягати, щоб бути в центрі уваги заходу.

Келсі Баллеріні привернула до себе увагу на церемонії вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards у Лос-Анджелесі.

Келсі Баллеріні / Фото: Associated Press

Вона вийшла на червону доріжку в ефектному спокусливому образі. На Келсі була вечірня чорна сукня від Alexandre Vauthier, повністю розшита стразами. Вбрання мало ліф із драпуванням, виріз на животі та високий розріз дщо стегна. Така сукня дала артистці можливість продемонструвати свою струнку фігуру.

Келсі Баллеріні / Фото: Associated Press

Аутфіт Баллеріні доповнила чорними туфлями зі стразами і на шпильках. у неї було укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і чорний манікюр. Вуха Келсі прикрасила діамантовими сережками, а руки – коктейльними каблучками.

Келсі Баллеріні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Келсі Баллеріні прийшла на церемонію Time100 Next у чорній приталеній сукні від бренду Stella McCartney. Вбрання мало довгі рукави та розкішні вирізи, прикрашені золотими декоративними вузлами.

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