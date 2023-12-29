У сукні з вирізом на животі: Оля Полякова під гітару виступила перед військовими

Співачка вперше заспівала свої українськомовні хіти акустично.
Оля Полякова відвідала реабілітаційний центр "Незламні" у Львові, амбасадором якого вона є від минулого року.
Артистка зустрілася і поспілкувалася з військовими, які отримали поранення і нині перебувають на лікуванні і протезуванні там.
Оля також виступила перед ними під акомпонування гітари. Вона виконала українськомовні пісні зі своєї програми "Все буде добре": "Коли закінчиться війна", "Вишні", "У твоїх обіймах", "Шльопки" та інші.
Там Полякова постала у комфортній трикотажній сукні міді сірого кольору з вирізами у зоні декольте і на животі. Співачка доповнила аутфіт гарним укладанням із локонами і ніжним макіяжем.
Нагадаємо, Оля Полякова зі старшою донькою презентувала різдвяну пісню.
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