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У сукні з вирізом на животі: Оля Полякова під гітару виступила перед військовими

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
532
Час на прочитання
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У сукні з вирізом на животі: Оля Полякова під гітару виступила перед військовими

Оля Полякова

Співачка вперше заспівала свої українськомовні хіти акустично.

Оля Полякова відвідала реабілітаційний центр "Незламні" у Львові, амбасадором якого вона є від минулого року.

Артистка зустрілася і поспілкувалася з військовими, які отримали поранення і нині перебувають на лікуванні і протезуванні там.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова
Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Оля також виступила перед ними під акомпонування гітари. Вона виконала українськомовні пісні зі своєї програми "Все буде добре": "Коли закінчиться війна", "Вишні", "У твоїх обіймах", "Шльопки" та інші.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Там Полякова постала у комфортній трикотажній сукні міді сірого кольору з вирізами у зоні декольте і на животі. Співачка доповнила аутфіт гарним укладанням із локонами і ніжним макіяжем.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова
Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Нагадаємо, Оля Полякова зі старшою донькою презентувала різдвяну пісню.

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Дата публікації
Перегляди
532
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