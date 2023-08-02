У сукні з вирізом під грудьми: ексзірка The Pussycat Dolls пройшлася Лондоном у стильному вбранні

Співачка та ведуча Ешлі Робертс, яка прославилася як одна з учасниць бурлеск-гурту The Pussycat Dolls, стала мішенню для папараці, коли вийшла на вулицю після ранкового ефіру на радіо.

41-річна знаменитість була одягнена у сукню до кісточок сріблястого відтінку, що мала незвичайний дизайн. Під грудьми у вбрання був виріз та зав'язки, декольте мало форму серця, а також у нього були невеликі рукави-ліхтарики.

Гламурний лук Ешлі доповнила сумкою від французького бренду Jacquemus, бежевими туфлями-човниками та сонцезахисними окулярами. Волосся Робертс зібрала у високу зачіску та зробила макіяж.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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