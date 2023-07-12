У сукні з вирізом під грудьми: Ніколь Кідман одягла ефектне вбрання на прем'єру в Лондоні

Оскароносна акторка знялася в новому проєкті, тому активно його просуває.
Ніколь Кідман прилетіла до Лондона, оскільки там відбулася прем'єра серіалу "Спецназ: Левиці" (Special Ops: Lioness), в якому вона зіграла із Зої Салданою.
На прем'єру Ніколь прийшла в довгій чорній сукні від Модного дому Saint Laurent. Вбрання було оригінального фасону, адже під грудьми у сукні був виріз, а верх оформлений у вигляді галтера, який прикрашала велика квітка.
Також сукня мала драпування на стегнах і напівпрозору накидку зі шлейфом. Завершували образ високі тонкі рукавички та босоніжки.
Волосся Кідман зібрала в низький хвіст, залишивши кілька пасм спадати на обличчя. А ось у вухах у неї були сережки у формі квітів, оформлені білими та жовтими діамантами.
Компанію на презентації Ніколь склала колега із серіалу Зої Салдана. Акторка з'явилася в ансамблі від Alexander McQueen і з новою зачіскою.
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