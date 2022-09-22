У сукні з вирізом та накидкою: ефектна Марго Роббі на прем'єрі фільму в Лондоні

На публіці акторка з'являється не часто, але з нагоди прем'єри фільму за її участю вирішила потішити нас новими луками.

Попри те, що Велика Британія сумує за королевою Єлизаветою II, у світі шоубізнесу все ж таки кінопрем'єри відбуваються за розкладом і з розмахом навіть у Лондоні. 21 вересня в Odeon Luxe Leicester Square відбулася прем'єра фільму "Амстердам" режисера Девіда Овена Расселла, знятого за його власним сценарієм.

Однією з гостей заходу стала акторка Марго Роббі, яка зіграла у картині одну з головних ролей. Перед камерами зірка з'явилася у розкішному образі – чорній сукні з вирізами на декольте, розрізом на спідниці та тонкими бретельками від бренду Celine.

Цікавою деталлю вбрання стала накидка зі шлейфом.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Доповнили вечірній туалет Марго сріблясті босоніжки від Giuseppe Zanotti, трохи недбала зачіска та прикраси з діамантами.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

У фільмі "Амстердам" Роббі зіграла разом із Крістіаном Бейлом, Джоном Девідом Вашингтоном, Рамі Малеком, Зої Салданою та Робертом Де Ніро. Дія у картині відбувається у 30-ті роки ХХ століття. Головні герої – троє друзів – лікар, медсестра та адвокат, які стають свідками вбивства, а пізніше головними підозрюваними та розкривають одну з найобурливіших змов в американській історії.

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