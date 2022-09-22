У сукні з вирізом та накидкою: ефектна Марго Роббі на прем'єрі фільму в Лондоні

На публіці акторка з'являється не часто, але з нагоди прем'єри фільму за її участю вирішила потішити нас новими луками.
Попри те, що Велика Британія сумує за королевою Єлизаветою II, у світі шоубізнесу все ж таки кінопрем'єри відбуваються за розкладом і з розмахом навіть у Лондоні. 21 вересня в Odeon Luxe Leicester Square відбулася прем'єра фільму "Амстердам" режисера Девіда Овена Расселла, знятого за його власним сценарієм.
Однією з гостей заходу стала акторка Марго Роббі, яка зіграла у картині одну з головних ролей. Перед камерами зірка з'явилася у розкішному образі – чорній сукні з вирізами на декольте, розрізом на спідниці та тонкими бретельками від бренду Celine.
Цікавою деталлю вбрання стала накидка зі шлейфом.
Доповнили вечірній туалет Марго сріблясті босоніжки від Giuseppe Zanotti, трохи недбала зачіска та прикраси з діамантами.
У фільмі "Амстердам" Роббі зіграла разом із Крістіаном Бейлом, Джоном Девідом Вашингтоном, Рамі Малеком, Зої Салданою та Робертом Де Ніро. Дія у картині відбувається у 30-ті роки ХХ століття. Головні герої – троє друзів – лікар, медсестра та адвокат, які стають свідками вбивства, а пізніше головними підозрюваними та розкривають одну з найобурливіших змов в американській історії.
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