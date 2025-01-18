У сукні з вишитими жовтими квітами: Моніка Барбаро зачарувала публіку ніжним вбранням

У цьому вбранні вона мала дивовижний вигляд.
Акторка Моніка Барбаро та її колеги продовжують свій промотур світом, пов'язаний з виходом фільму "Боб Ділан: Повний незнайомець". Цього разу вона вийшла до фотографів у Римі.
Оскільки захід выдбувався в італійській столиці, вбрання акторка також вирішила вибрати від італійського бренду, тому одягла Versace. Це була довга сукня на тонких бретельках, які прикрашала монограма бренду.
Сукня була бежевою і по всій її довжині була вишивка лелытками та бісером у вигляді маленьких жовтих квітів, ягід та комах. На грудях і спині сукні було невелике драпування.
Зазначимо також, що Моніка виправила свій неохайний манікюр, який раніше трохи зіпсував її образ на червоній доріжці в Лондоні. Тоді на акторці була також розкішна чорна вечірня сукня від Schiaparelli.
Читайте також:
- Вона красуня: сестри Дакота та Ель Феннінг прийшли зі своєю бабусею на світський захід
- У золотій сукні та прикрасах-зміях: Енн Гетевей відвідала розкішний захід у Шанхаї
- У сукні з перлами та глибоким декольте: акторка у гарному луку з'явилася на прем'єрі фільму