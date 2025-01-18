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У сукні з вишитими жовтими квітами: Моніка Барбаро зачарувала публіку ніжним вбранням

У сукні з вишитими жовтими квітами: Моніка Барбаро зачарувала публіку ніжним вбранням

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

У цьому вбранні вона мала дивовижний вигляд.

Акторка Моніка Барбаро та її колеги продовжують свій промотур світом, пов'язаний з виходом фільму "Боб Ділан: Повний незнайомець". Цього разу вона вийшла до фотографів у Римі.

Моніка Барбаро / © Associated Press
Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Оскільки захід выдбувався в італійській столиці, вбрання акторка також вирішила вибрати від італійського бренду, тому одягла Versace. Це була довга сукня на тонких бретельках, які прикрашала монограма бренду.

Сукня була бежевою і по всій її довжині була вишивка лелытками та бісером у вигляді маленьких жовтих квітів, ягід та комах. На грудях і спині сукні було невелике драпування.

Моніка Барбаро / © Associated Press
Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Зазначимо також, що Моніка виправила свій неохайний манікюр, який раніше трохи зіпсував її образ на червоній доріжці в Лондоні. Тоді на акторці була також розкішна чорна вечірня сукня від Schiaparelli.

Моніка Барбаро / © Associated Press
Моніка Барбаро / Фото: Associated Press
Моніка Барбаро / © Associated Press
Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

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