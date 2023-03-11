У сукні з вишивкою і пікантним декольте: Катерина Бужинська у розкішному образі виступила на благодійному концерті

Катерина Бужинська взяла участь у благодійному концерті у Болгарії. В Instagram артистка опублікувала знімки і відео з заходу.

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"Благодійний концерт в Болгарії в Софії відбувся з великим успіхом. Ми з @hrytskan зібрали кошти для 10 Гірського-штурмової бригади "Едельвейс" @10brygada_edelveys в якій зараз служить мій рідний брат. Дякуємо усім, хто долучився! Наближаємо Перемогу!!!" – написала артистка у дописі.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Під час концерту Катерина продемонструвала кілька гарних образів у сукнях-вишиванках, в яких ми її раніше бачили.

Бужинська також постала і в новому луку. На ній була розкішна сукня з вишивкою, бордовим мереживом, пікантним вирізом і пишними рукавами від Лілії Винник. Талію співачка підкреслила бордовим широким поясом із пензликами. Взула вона білі босоніжки на шпильках.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт Катерина доповнила об'ємною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах і бордовим манікюром. У вухах у неї були елегантні сережки, а на шиї - гуцульська згарда від бренду be etno і хрестик на ланцюжку.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська у синьо-жовтій сорочці і квітковому вінку виконала гімн України на мітингу у Болгарії.

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