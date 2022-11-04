У сукні з вишивкою і з сережками-птахами: Катерина Бужинська на Канарських островах

Артистка виступила на благодійному концерті на Канарських островах.
На Канарських островах вперше відбулася подія на підтримку нашої країни - Дні української культури. У заході взяла участь Катерина Бужинська. Вона виступила на благодійному концерті, в якому також взяли участь зірки української сцени, дизайнери, митці і місцеві артисти.
Світлини з події Катерина опублікувала в Instagram.
Бужинська продемонструвала кілька гарних образів. Спочатку вона постала у довгій сукні із синьою спідницею з рюшами та верхом, прикрашеним вишивкою і хусткою з українськими мотивами.
Свій аутфіт співачка доповнила розкішними синьо-жовтими сережками у вигляді птахів. Пишне укладання з локонами і макіяж з акцентом на очах завершили лук Катерини.
На сцені артистка з'явилася у жовтій сукні з блакитною вишивкою, а на голові у неї був квітковий блакитно-жовтий вінок.
"Насичена і змістовна програма розповіла про історію і сьогодення України.
Показала незламну міць і силу волі українського народу. Кошти, які були зібрані, підуть на допомогу нашим героям (10-та окрема гірсько-штурмова бригада), на закупівлю алое-вера для загоєння ран героїв та навчання українських дітей-біженців", - написала Бужинська.
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