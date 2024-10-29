У сукні з високим розрізом і на шпильках: 50-річна ексзірка Playboy на світському заході

Шведська модель, телеведуча, "Міс Швеція" і ексзірка Playboy – Вікторія Сільвстедт – відвідала 26-й щорічний бал ангелів у Нью-Йорку.

На червоній доріжці вона постала у чорній довгій шифоновій сукні з однією бретелькою і блискучими вставками з чорними паєтками.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

Головний акцент у її аутфіті був на високому розрізі, який дозволив красуні продемонструвати свої стрункі ноги. Взута вона була у чорні лаковані босоніжки на високих шпильках.

Вікторія зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із пишними віями і молочний манікюр. На зап'ястях у неї були золоті браслети і годинник.

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