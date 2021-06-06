У сукні з високим розрізом і на шпильках: переможниця "Холостяка-11" похизувалася стрункими ногами

Анна Богдан показала гарне фото і закликала жінок любити себе.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — опублікувала в Instagram красивий чорно-білий знімок з фотосесії.

На ньому дівчина позує у чорній сукні міді з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги, і в босоніжках на шпильках. Волосся її випрямлене і зібране у хвіст. Вона пильно дивиться в об'єктив фотокамери.

Під світлиною Анна закликала всіх жінок любити себе.

"Любіть своє тіло — адже саме ви його таким обрали! Любіть свою зовнішність — адже вона унікальна і більше такої немає Любіть своє ластовиння — адже це так мило. Любіть свої кучері — адже дівчатка з прямим волоссям повинні спати цілу ніч у бігудях, щоб досягти такого ефекту! Любіть своє пряме волосся — адже кучерявим дівчатам потрібно мінімум годину випрямляти свої кучері! Любіть свій носик, широкі бровки, очі, пухкі щічки або гострі вилиці.

Полюбіть в собі все! І ви побачите, як змінитися світ навколо вас! Низькі дівчата — ви дико милі. Високі дівчата — впевнена, ваші ніжки прекрасні і привертають дуже багато поглядів. Кожна з вас унікальна і неповторна.

І мені здається, давно вже всі зрозуміли, що зовнішність нічого не вирішує! Не можна полюбити ідеально гарну людину, якщо внутрішньо вона сповнена негативу до себе і довкілля", — написала Богдан. ⠀

Читайте також: У мандариновому светрі і з новою зачіскою: переможниця шоу "Холостяк-11" зробила фото в салоні краси

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання