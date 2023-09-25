У сукні з високим розрізом і на шпильках: переможниця "Холостяка-11" похизувалася стрункими ногами

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан опублікувала в Instagram знімки із нової цікавої фотосесії.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Перед об'єктивом фотокамери вона спокусливо позувала у сексуальній чорній сукні з вирізом у зоні декольте, на плечі та з одним рукавом-рукавичцою. Вбрання також мало високий розріз, який дозволив Анні похизуватися красивими стрункими ногами.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Свій аутфіт вона доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках і об'ємною зачіскою з локонами. Богдан зробила вечірній макіяж із чорними стрілками і завершила лук сережками-цвяшками та каблучкою з камінням.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

На одній зі світлин дівчина постала у шкіряному тренчі, у якому теж похизувалася ногами.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо, раніше Анна Богдан показала фото у трусах.

Читайте також: