У сукні з високим розрізом і на шпильках: переможниця "Холостяка-11" похизувалася стрункими ногами

Анна Богдан в образі total black знялася у фотосеті.
Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан опублікувала в Instagram знімки із нової цікавої фотосесії.
Перед об'єктивом фотокамери вона спокусливо позувала у сексуальній чорній сукні з вирізом у зоні декольте, на плечі та з одним рукавом-рукавичцою. Вбрання також мало високий розріз, який дозволив Анні похизуватися красивими стрункими ногами.
Свій аутфіт вона доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках і об'ємною зачіскою з локонами. Богдан зробила вечірній макіяж із чорними стрілками і завершила лук сережками-цвяшками та каблучкою з камінням.
На одній зі світлин дівчина постала у шкіряному тренчі, у якому теж похизувалася ногами.
Нагадаємо, раніше Анна Богдан показала фото у трусах.
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