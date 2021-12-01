У сукні з високим розрізом: розкішна Нікі Гілтон на заході у Нью-Йорку

У сукні з високим розрізом: розкішна Нікі Гілтон на заході у Нью-Йорку

Напередодні Різдва світська левиця обрала дуже гламурне та святкове вбрання.

Поки Періс Гілтон проводить свій медовий місяць із коханим на Бора-Бора, її сестра Нікі відвідує світські тусовки у Нью-Йорку. Учора знаменитість побувала разом із чоловіком та мамою на 35-й щорічній церемонії вручення нагород Footwear News Achievement Awards, яка присуджується за досягнення у взуттєвому бізнесі.

Нікі Гілтон / Associated Press

Для заходу Нікі обрала довгу чорну сукню з рукавами від бренду Prabal Gurung з колекції осінь-зима. Вбрання прикрашав високий сексуальний розріз збоку, лелітки та аплікація у вигляді сріблястих бантів. Доповнили цей образ елегантна зачіска, макіяж та розкішні туфлі від Mach & Mach.

Нікі Гілтон / Associated Press

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